Februar 2023: So schätzen Experten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein

34 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht.

30 Analysten empfehlen die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit Kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Meta Platforms (ex Facebook) mit Halten ein, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 215,47 USD, was einem Anstieg von 40,53 USD zum aktuellen NDB-Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie von 174,94 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

BUY HOLD SELL

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 210,00 USD 20,04 06.02.2023 UBS AG 235,00 USD 34,33 02.02.2023 Deutsche Bank AG 200,00 USD 14,32 02.02.2023 Credit Suisse Group 220,00 USD 25,76 02.02.2023 DZ BANK - - 02.02.2023 JP Morgan Chase & Co. 225,00 USD 28,62 02.02.2023 Goldman Sachs Group Inc. 215,00 USD 22,90 02.02.2023 RBC Capital Markets 225,00 USD 28,62 02.02.2023 Jefferies & Company Inc. 225,00 USD 28,62 02.02.2023

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Meta