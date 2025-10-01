DAX24.118 +1,0%Est505.583 +1,0%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.649 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1751 +0,1%Öl65,35 -2,6%Gold3.865 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Bayer BAY001 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- US-Börsen schwächeln -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft
Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
Notierung im Blick

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

01.10.25 16:09 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Die Aktie von FedEx zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der FedEx-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 236,02 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
199,48 EUR -1,57 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 236,02 USD zeigte sich die FedEx-Aktie im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die FedEx-Aktie bei 237,26 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 235,01 USD markierte die FedEx-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 235,01 USD. Der Tagesumsatz der FedEx-Aktie belief sich zuletzt auf 25.203 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 308,52 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der FedEx-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,34 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 21,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 5,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,74 USD je FedEx-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 302,00 USD an.

FedEx ließ sich am 18.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,21 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von FedEx.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,11 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

September 2025: Experten empfehlen FedEx-Aktie mehrheitlich zum Kauf

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: Über diese Dividende können sich FedEx-Aktionäre freuen

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte eine FedEx-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf FedEx

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FedEx

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Eugene Berman / Shutterstock.com

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.12.2024FedEx Market-PerformBernstein Research
26.06.2024FedEx Equal-weightMorgan Stanley
22.03.2024FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.12.2023FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.12.2023FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FedEx Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen