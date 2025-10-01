FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Notierung im Blick

Die Aktie von FedEx zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der FedEx-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 236,02 USD.

Mit einem Kurs von 236,02 USD zeigte sich die FedEx-Aktie im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die FedEx-Aktie bei 237,26 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 235,01 USD markierte die FedEx-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 235,01 USD. Der Tagesumsatz der FedEx-Aktie belief sich zuletzt auf 25.203 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 308,52 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der FedEx-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,34 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 21,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 5,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,74 USD je FedEx-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 302,00 USD an.

FedEx ließ sich am 18.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,21 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von FedEx.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,11 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.net

