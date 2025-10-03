FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx steigt am Freitagnachmittag

Blick auf FedEx-Kurs

Die Aktie von FedEx gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die FedEx-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 243,41 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 243,41 USD. Bei 244,13 USD markierte die FedEx-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 243,08 USD. Zuletzt wechselten via New York 12.855 FedEx-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 308,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die FedEx-Aktie derzeit noch 26,75 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 194,34 USD ab. Mit Abgaben von 20,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

FedEx-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,74 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 302,00 USD an.

FedEx veröffentlichte am 18.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,21 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 22,24 Mrd. USD gegenüber 21,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

FedEx wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 17.12.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass FedEx einen Gewinn von 18,11 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

