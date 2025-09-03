FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx fällt am Abend

FedEx im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 223,08 USD ab.

Die FedEx-Aktie musste um 20:05 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 223,08 USD. Die FedEx-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 221,36 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 225,69 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 88.974 FedEx-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 308,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,30 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (194,34 USD). Abschläge von 12,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,73 USD. Im Vorjahr hatte FedEx 5,52 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der FedEx-Aktie wird bei 312,71 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte FedEx am 24.06.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,88 USD, nach 5,94 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat FedEx mit einem Umsatz von insgesamt 22,22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,50 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte FedEx am 18.09.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 17.09.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je FedEx-Aktie in Höhe von 18,67 USD im Jahr 2026 aus.

