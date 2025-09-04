DAX23.583 -0,8%ESt505.312 -0,7%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.297 -0,7%Nas21.606 -0,5%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1728 +0,7%Öl65,44 -2,2%Gold3.576 +0,8%
Fokus auf Aktienkurs

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

05.09.25 16:10 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von FedEx gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 227,97 USD zu.

Um 15:50 Uhr ging es für das FedEx-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 227,97 USD. Bei 228,15 USD erreichte die FedEx-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 224,46 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 39.590 FedEx-Aktien.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 308,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 194,34 USD am 10.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der FedEx-Aktie 14,75 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,52 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,73 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 312,71 USD.

FedEx ließ sich am 24.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden. FedEx hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.09.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 17.09.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass FedEx einen Gewinn von 18,67 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

