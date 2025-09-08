DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.152 -0,1%Euro1,1708 -0,4%Öl66,43 +0,3%Gold3.631 -0,1%
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx schiebt sich am Abend vor

09.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von FedEx gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die FedEx-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 226,06 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
190,66 EUR -2,44 EUR -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 226,06 USD. Die FedEx-Aktie legte bis auf 226,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 224,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 58.038 FedEx-Aktien.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,48 Prozent. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 194,34 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,73 USD. Im Vorjahr erhielten FedEx-Aktionäre 5,52 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 312,71 USD.

Am 24.06.2025 hat FedEx in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 6,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FedEx noch ein Gewinn pro Aktie von 5,94 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat FedEx 22,22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 18.09.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von FedEx veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.09.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,62 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
25.06.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
