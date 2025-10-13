DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,1%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1566 -0,4%Öl63,50 +2,3%Gold4.109 +2,3%
So entwickelt sich FedEx

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx gewinnt am Montagabend

13.10.25 20:23 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx gewinnt am Montagabend

Die Aktie von FedEx gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die FedEx-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
195,58 EUR -9,07 EUR -4,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,4 Prozent auf 229,95 USD. Der Kurs der FedEx-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 230,00 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 227,16 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 89.743 Stück.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die FedEx-Aktie mit einem Kursplus von 34,17 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 194,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 15,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,52 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,97 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 300,00 USD je FedEx-Aktie an.

FedEx gewährte am 18.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,46 USD. Im letzten Jahr hatte FedEx einen Gewinn von 3,21 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat FedEx mit einem Umsatz von insgesamt 22,24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,08 Prozent gesteigert.

FedEx wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von FedEx rechnen Experten am 17.12.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,11 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor einem Jahr gekostet

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingefahren

September 2025: Experten empfehlen FedEx-Aktie mehrheitlich zum Kauf

In eigener Sache

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
08.10.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
