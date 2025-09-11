FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Montagabend mit Kursabschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von FedEx gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Der FedEx-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 228,64 USD.

Die FedEx-Aktie notierte um 20:04 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 228,64 USD. Der Kurs der FedEx-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 227,38 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 231,72 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 81.059 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 308,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der FedEx-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 194,34 USD. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 17,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,73 USD je FedEx-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 312,71 USD für die FedEx-Aktie.

FedEx ließ sich am 24.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,94 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 22,22 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,11 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte FedEx am 18.09.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von FedEx rechnen Experten am 17.09.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass FedEx ein EPS in Höhe von 18,51 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

