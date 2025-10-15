FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken FedEx am Nachmittag ins Plus

Kurs der FedEx

Die Aktie von FedEx gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die FedEx-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die FedEx-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 235,82 USD. Im Tageshoch stieg die FedEx-Aktie bis auf 236,24 USD. Bei 234,28 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 17.350 FedEx-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 308,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 30,83 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 194,34 USD ab. Mit Abgaben von 17,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten FedEx-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,97 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 300,00 USD für die FedEx-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte FedEx am 18.09.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,46 USD, nach 3,21 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 22,24 Mrd. USD gegenüber 21,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 18.12.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von FedEx veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor einem Jahr gekostet

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingefahren

September 2025: Experten empfehlen FedEx-Aktie mehrheitlich zum Kauf