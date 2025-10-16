FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Donnerstagnachmittag nahe Nulllinie

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 235,72 USD.

Die FedEx-Aktie notierte im New York-Handel um 15:50 Uhr bei 235,72 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 238,72 USD erreichte die FedEx-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der FedEx-Aktie ging bis auf 235,71 USD. Bei 237,88 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der FedEx-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.478 Stück gehandelt.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 308,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die FedEx-Aktie mit einem Kursplus von 30,88 Prozent wieder erreichen. Bei 194,34 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 17,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

FedEx-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,52 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,97 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die FedEx-Aktie bei 300,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte FedEx am 18.09.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,21 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 22,24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.12.2025 terminiert. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können FedEx-Anleger Experten zufolge am 17.12.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

