FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Abend in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von FedEx gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von FedEx legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 232,50 USD.

Die FedEx-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 232,50 USD. Die FedEx-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 232,50 USD aus. Bei 224,37 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 126.701 FedEx-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 308,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 24,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 194,34 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der FedEx-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,73 USD. Im Vorjahr erhielten FedEx-Aktionäre 5,52 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 312,71 USD für die FedEx-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte FedEx am 24.06.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,88 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FedEx ein EPS von 5,94 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat FedEx 22,22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

FedEx wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 18.09.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von FedEx rechnen Experten am 17.12.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,38 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: FedEx verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel