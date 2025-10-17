DAX23.868 -1,7%Est505.612 -0,7%MSCI World4.276 -0,4%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.486 -0,3%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1668 -0,2%Öl61,24 +0,4%Gold4.247 -1,8%
FedEx im Blick

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei FedEx am Freitagnachmittag zu

17.10.25 16:08 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei FedEx am Freitagnachmittag zu

Die Aktie von FedEx gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die FedEx-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 238,71 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
201,15 EUR -0,70 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die FedEx-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 238,71 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die FedEx-Aktie bisher bei 238,71 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 237,59 USD. Der Tagesumsatz der FedEx-Aktie belief sich zuletzt auf 48.807 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 308,52 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der FedEx-Aktie. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 194,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 18,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,97 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,52 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 300,00 USD an.

Am 18.09.2025 lud FedEx zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. In Sachen EPS wurden 3,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FedEx 3,21 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat FedEx 22,24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte FedEx Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der FedEx-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 17.12.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass FedEx ein EPS in Höhe von 18,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu FedEx Corp.

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
08.10.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.10.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.12.2024FedEx Market-PerformBernstein Research
26.06.2024FedEx Equal-weightMorgan Stanley
22.03.2024FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.12.2023FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

