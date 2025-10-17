FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx gewinnt am Freitagabend an Fahrt

So bewegt sich FedEx

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von FedEx. Das Papier von FedEx legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 237,53 USD.

Um 20:05 Uhr stieg die FedEx-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 237,53 USD. Die FedEx-Aktie legte bis auf 239,78 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 237,59 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 112.912 FedEx-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 308,52 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 23,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 194,34 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,18 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten FedEx-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,97 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 300,00 USD aus.

Am 18.09.2025 hat FedEx in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,21 USD je Aktie verdient. FedEx hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,24 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte FedEx am 18.12.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Den erwarteten Gewinn je FedEx-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,14 USD fest.

Redaktion finanzen.net

