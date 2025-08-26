FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx gewinnt am Mittwochabend

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von FedEx. Zuletzt sprang die FedEx-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 232,18 USD zu.

Um 20:07 Uhr stieg die FedEx-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 232,18 USD. Der Kurs der FedEx-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 232,66 USD zu. Mit einem Wert von 230,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 69.649 FedEx-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (308,52 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die FedEx-Aktie mit einem Kursplus von 32,88 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 194,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der FedEx-Aktie 16,30 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,73 USD, nach 5,52 USD im Jahr 2025. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die FedEx-Aktie bei 318,14 USD.

FedEx gewährte am 24.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,22 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22,11 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 18.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 17.09.2026 dürfte FedEx die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2026 18,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

