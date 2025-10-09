FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Donnerstagabend mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von FedEx gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die FedEx-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 237,00 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die FedEx-Aktie in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 237,00 USD ab. In der Spitze büßte die FedEx-Aktie bis auf 237,00 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 241,51 USD. Zuletzt wechselten 54.883 FedEx-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 308,52 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 23,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 194,34 USD ab. Mit einem Kursverlust von 18,00 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

FedEx-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,97 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die FedEx-Aktie bei 300,00 USD.

Am 18.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FedEx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von FedEx rechnen Experten am 17.12.2026.

Den erwarteten Gewinn je FedEx-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,11 USD fest.

Redaktion finanzen.net

