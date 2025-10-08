DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.024 +1,0%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,14 +0,6%Gold4.045 +1,5%
Notierung im Blick

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Mittwochabend mit KursVerlusten

08.10.25 20:24 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Mittwochabend mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von FedEx. Zuletzt fiel die FedEx-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 241,36 USD ab.

FedEx Corp.
Das Papier von FedEx gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:03 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 241,36 USD abwärts. Bei 237,00 USD markierte die FedEx-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 238,08 USD. Zuletzt wurden via New York 103.982 FedEx-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (308,52 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 27,83 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 194,34 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der FedEx-Aktie 19,48 Prozent sinken.

Nach 5,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,97 USD je FedEx-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 300,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte FedEx am 18.09.2025. Es stand ein EPS von 3,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FedEx noch ein Gewinn pro Aktie von 3,21 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

FedEx dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2029 auf 26,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Eugene Berman / Shutterstock.com

