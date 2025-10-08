DAX24.603 +0,9%Est505.645 +0,6%MSCI World4.347 +0,4%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.952 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1634 -0,2%Öl66,11 +0,6%Gold4.043 +1,5%
Fokus auf Aktienkurs

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Nachmittag auf rotem Terrain

08.10.25 16:10 Uhr

08.10.25 16:10 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von FedEx gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die FedEx-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 238,79 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
208,10 EUR -2,55 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die FedEx-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 238,79 USD abwärts. Die FedEx-Aktie sank bis auf 237,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 238,08 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 45.656 FedEx-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (308,52 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 22,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 194,34 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der FedEx-Aktie 18,61 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,52 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,97 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 300,00 USD je FedEx-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 18.09.2025. Das EPS wurde auf 3,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,21 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 21,58 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte FedEx am 18.12.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von FedEx rechnen Experten am 17.12.2026.

Den erwarteten Gewinn je FedEx-Aktie für das Jahr 2029 setzen Experten auf 26,98 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
10:01FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:01FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.12.2024FedEx Market-PerformBernstein Research
26.06.2024FedEx Equal-weightMorgan Stanley
22.03.2024FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.12.2023FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

