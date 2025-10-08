FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Nachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von FedEx gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die FedEx-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 238,79 USD.

Die FedEx-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 238,79 USD abwärts. Die FedEx-Aktie sank bis auf 237,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 238,08 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 45.656 FedEx-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (308,52 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 22,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 194,34 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der FedEx-Aktie 18,61 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,52 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,97 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 300,00 USD je FedEx-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 18.09.2025. Das EPS wurde auf 3,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,21 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 21,58 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte FedEx am 18.12.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von FedEx rechnen Experten am 17.12.2026.

Den erwarteten Gewinn je FedEx-Aktie für das Jahr 2029 setzen Experten auf 26,98 USD fest.

Redaktion finanzen.net

