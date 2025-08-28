FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx reagiert am Freitagnachmittag positiv

Blick auf FedEx-Kurs

Die Aktie von FedEx gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von FedEx legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 232,49 USD.

Die FedEx-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 232,49 USD. In der Spitze legte die FedEx-Aktie bis auf 233,10 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 231,54 USD. Der Tagesumsatz der FedEx-Aktie belief sich zuletzt auf 16.922 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 308,52 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der FedEx-Aktie. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 194,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 16,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,52 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 312,71 USD.

Am 24.06.2025 hat FedEx in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FedEx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22,11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte FedEx am 18.09.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.09.2026 dürfte FedEx die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der FedEx-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

