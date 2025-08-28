DAX23.940 -0,4%ESt505.363 -0,6%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.504 -0,3%Nas21.491 -1,0%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1700 +0,2%Öl68,15 -0,2%Gold3.440 +0,7%
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2 tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2
Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an
Blick auf FedEx-Kurs

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx reagiert am Freitagnachmittag positiv

29.08.25 16:10 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx reagiert am Freitagnachmittag positiv

Die Aktie von FedEx gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von FedEx legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 232,49 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
196,94 EUR -2,40 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die FedEx-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 232,49 USD. In der Spitze legte die FedEx-Aktie bis auf 233,10 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 231,54 USD. Der Tagesumsatz der FedEx-Aktie belief sich zuletzt auf 16.922 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 308,52 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der FedEx-Aktie. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 194,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 16,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,52 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 312,71 USD.

Am 24.06.2025 hat FedEx in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FedEx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22,11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte FedEx am 18.09.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.09.2026 dürfte FedEx die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der FedEx-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte eine FedEx-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
25.06.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
