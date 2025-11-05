Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor schiebt sich am Mittwochabend vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Ford Motor zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 13,25 USD zu.

Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 13,25 USD. Den Tageshöchststand markierte die Ford Motor-Aktie bei 13,31 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,92 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.881.010 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 56,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,780 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,669 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,00 USD für die Ford Motor-Aktie aus.

Am 23.10.2025 hat Ford Motor die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50,53 Mrd. USD im Vergleich zu 46,20 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

