Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Montagnachmittag ohne große Veränderung

So entwickelt sich Ford Motor

Die Aktie von Ford Motor hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Ford Motor-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 12,68 USD.

Im New York-Handel kam die Ford Motor-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 12,68 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Ford Motor-Aktie bei 12,69 USD. Zwischenzeitlich weitete die Ford Motor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,49 USD aus. Mit einem Wert von 12,63 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.924.919 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Am 06.10.2025 markierte das Papier bei 12,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 0,08 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 33,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,780 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,669 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Ford Motor-Aktie wird bei 7,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 30.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,46 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50,18 Mrd. USD im Vergleich zu 47,81 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,17 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.

