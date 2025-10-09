Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Abend mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 11,53 USD.

Die Ford Motor-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 11,53 USD abwärts. In der Spitze büßte die Ford Motor-Aktie bis auf 11,50 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 11,76 USD. Zuletzt wechselten via New York 3.798.744 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,80 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 11,02 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 26,72 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,780 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,669 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 30.07.2025. Ford Motor hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,46 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 50,18 Mrd. USD gegenüber 47,81 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Ford Motor-Gewinn in Höhe von 1,17 USD je Aktie aus.

