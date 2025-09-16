DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.096 +0,7%Nas22.221 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1846 -0,1%Öl68,34 -0,2%Gold3.684 -0,2%
So entwickelt sich Ford Motor

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor zeigt sich am Nachmittag gestärkt

17.09.25 16:13 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ford Motor. Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 11,70 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
9,65 EUR -0,05 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Ford Motor-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Ford Motor-Aktie bei 11,70 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,64 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 563.808 Ford Motor-Aktien.

Am 29.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,52 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 27,79 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,780 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,662 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ford Motor am 30.07.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Ford Motor ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,46 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50,18 Mrd. USD – ein Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ford Motor 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,18 USD je Ford Motor-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

