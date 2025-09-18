DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,14 -2,5%Dow46.156 ±0,0%Nas22.522 +0,2%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1745 -0,4%Öl66,63 -1,3%Gold3.670 +0,7%
Kursentwicklung im Fokus

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Ford Motor

19.09.25 16:10 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Ford Motor

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Der Ford Motor-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 11,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
9,79 EUR -0,07 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Ford Motor-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 11,68 USD. Im Tief verlor die Ford Motor-Aktie bis auf 11,62 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,76 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 2.509.590 Stück.

Bei einem Wert von 11,99 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 2,70 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 27,67 Prozent Luft nach unten.

Für Ford Motor-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,662 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Ford Motor-Aktie bei 7,00 USD.

Ford Motor ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,46 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 50,18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den Ford Motor-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,18 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

Ford-Aktie schwächelt: Sparkurs wird verschärft - bis zu 1.000 Stellen in Köln gestrichen

S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ford Motor von vor 10 Jahren bedeutet

Tesla-Aktie vor Crash? Deshalb könnte der 30. September ein Wendepunkt sein

In eigener Sache

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

