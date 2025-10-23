DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.951 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,89 +2,4%Gold4.122 +0,7%
Fokus auf Aktienkurs

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Donnerstagabend mit Abschlägen

23.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Ford Motor. Der Ford Motor-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 12,38 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
10,72 EUR 0,09 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Ford Motor gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 12,38 USD abwärts. Die Ford Motor-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,28 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,45 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 10.057.621 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,80 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,35 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,45 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ford Motor-Aktie 46,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,669 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,00 USD.

Ford Motor ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,46 USD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 50,18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ford Motor einen Umsatz von 47,81 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Ford Motor-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

Ford-Aktie in Rot: Letztes Auto im Saarland rollt bald vom Band

Aktien von Ford, General Motors und Co. uneinheitlich: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ford Motor-Investment von vor einem Jahr verdient

In eigener Sache

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

mehr Analysen