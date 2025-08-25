DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,81 -1,2%Dow45.616 +0,1%Nas21.717 +0,6%Bitcoin96.229 +0,8%Euro1,1687 +0,4%Öl68,60 +1,2%Gold3.418 +0,6%
So bewegt sich Ford Motor

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Donnerstagabend billiger

28.08.25 20:24 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Donnerstagabend billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 11,68 USD.

Ford Motor Co.
Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:06 Uhr 2,0 Prozent auf 11,68 USD. Bei 11,63 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 11,99 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 3.005.664 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,99 USD. Dieser Kurs wurde am 28.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Verlust von 27,67 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,780 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,681 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,00 USD.

Am 30.07.2025 äußerte sich Ford Motor zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Ford Motor ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,46 USD in den Büchern gestanden. Ford Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,18 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

