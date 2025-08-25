Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor zieht am Freitagnachmittag an
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 11,78 USD zu.
Das Papier von Ford Motor konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 11,78 USD. Die Ford Motor-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,83 USD aus. Bei 11,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 570.321 Ford Motor-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2025 auf bis zu 11,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 1,83 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 8,45 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie.
Nachdem im Jahr 2024 0,780 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,675 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,00 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 30.07.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,46 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47,81 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50,18 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.
Experten taxieren den Ford Motor-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,17 USD je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2025
|Ford Motor Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2023
|Ford Motor Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2022
|Ford Motor Sell
|UBS AG
|19.03.2021
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|22.01.2021
|Ford Motor overweight
|JP Morgan Chase & Co.
