Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Ford Motor am Abend ins Plus

29.08.25 20:24 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 11,76 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
9,92 EUR 0,01 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 11,76 USD. Die Ford Motor-Aktie legte bis auf 11,83 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,75 USD. Bisher wurden via New York 3.000.348 Ford Motor-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,99 USD. Dieser Kurs wurde am 28.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 1,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 USD am 10.04.2025. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 39,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,675 USD. Im Vorjahr hatte Ford Motor 0,780 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,00 USD an.

Am 30.07.2025 hat Ford Motor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Ford Motor hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,46 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Ford Motor im vergangenen Quartal 50,18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ford Motor 47,81 Mrd. USD umsetzen können.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: suriya silsaksom / Shutterstock.com

