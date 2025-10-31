Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag behauptet

So bewegt sich Ford Motor

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Zum Vortag unverändert notierte die Ford Motor-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 13,06 USD.

Mit einem Wert von 13,06 USD bewegte sich die Ford Motor-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Ford Motor-Aktie legte bis auf 13,12 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Ford Motor-Aktie sank bis auf 13,03 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,05 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.780.620 Ford Motor-Aktien.

Am 25.10.2025 markierte das Papier bei 13,97 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 6,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 8,45 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,780 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,669 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Ford Motor-Aktie bei 7,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ford Motor am 23.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 50,53 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,20 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den Ford Motor-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,07 USD je Aktie.

