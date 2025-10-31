DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1563 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr? Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika  Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Aktie im Blick

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Freitagabend im Aufwind

31.10.25 20:23 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Freitagabend im Aufwind

Die Aktie von Ford Motor zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Ford Motor-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 13,09 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
11,28 EUR 0,09 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,2 Prozent auf 13,09 USD. Bei 13,13 USD erreichte die Ford Motor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,05 USD. Zuletzt wechselten 5.795.047 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Kursplus von 6,68 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Verlust von 35,49 Prozent wieder erreichen.

Ford Motor-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,780 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,669 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Ford Motor-Aktie bei 7,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 23.10.2025 vor. Das EPS lag bei 0,60 USD. Im letzten Jahr hatte Ford Motor einen Gewinn von 0,22 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50,53 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 46,20 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Ford Motor wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen.

In der Ford Motor-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,07 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 3 Jahren eingebracht

Ford-Aktie springt an: Ford trotzt Trumps Zöllen - Gewinn übertrifft Erwartungen deutlich

Ausblick: Ford Motor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

In eigener Sache

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ford Motor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ford Motor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ford Motor Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ford Motor Co.

DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2020Ford Motor buyJefferies & Company Inc.
04.10.2017Ford Motor BuyStandpoint Research
03.02.2017Ford Motor overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2020Ford Motor NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020Ford Motor NeutralUBS AG
25.07.2019Ford Motor Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
09.11.2018Ford Motor SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
02.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
31.05.2010Ford Motor "sell"Citigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ford Motor Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen