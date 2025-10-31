Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Freitagabend im Aufwind
Die Aktie von Ford Motor zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Ford Motor-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 13,09 USD nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,2 Prozent auf 13,09 USD. Bei 13,13 USD erreichte die Ford Motor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,05 USD. Zuletzt wechselten 5.795.047 Ford Motor-Aktien den Besitzer.
Am 25.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Kursplus von 6,68 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Verlust von 35,49 Prozent wieder erreichen.
Ford Motor-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,780 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,669 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Ford Motor-Aktie bei 7,00 USD.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 23.10.2025 vor. Das EPS lag bei 0,60 USD. Im letzten Jahr hatte Ford Motor einen Gewinn von 0,22 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50,53 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 46,20 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Ford Motor wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen.
In der Ford Motor-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,07 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie
S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 3 Jahren eingebracht
Ford-Aktie springt an: Ford trotzt Trumps Zöllen - Gewinn übertrifft Erwartungen deutlich
