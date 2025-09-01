Formycon Aktie News: Formycon tendiert am Dienstagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Formycon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 24,95 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Formycon-Papiere um 09:00 Uhr 0,6 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Formycon-Aktie bei 24,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 100 Formycon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 64,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 158,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (19,18 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Formycon-Aktie im Durchschnitt mit 41,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Formycon am 19.05.2016 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 6,34 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Formycon 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Formycon veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.

In der Formycon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,111 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

