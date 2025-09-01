Formycon Aktie News: Formycon tendiert am Dienstagvormittag fester
Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Formycon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 24,95 EUR.
Werte in diesem Artikel
Im XETRA-Handel gewannen die Formycon-Papiere um 09:00 Uhr 0,6 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Formycon-Aktie bei 24,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 100 Formycon-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 64,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 158,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (19,18 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Analysten bewerten die Formycon-Aktie im Durchschnitt mit 41,75 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Formycon am 19.05.2016 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 6,34 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Formycon 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Formycon veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.
In der Formycon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,111 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie
Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang
Formycon-Aktie setzt sich ach Nachrichten zu FYB206 an SDAX-Spitze
Formycon-Aktie zieht kräftig an: Biosimilar-Vermarktung in Nordamerika bringt neue Einnahmequellen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Formycon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Formycon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Formycon AG
Analysen zu Formycon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
|10.07.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.06.2025
|Formycon Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
|10.07.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.06.2025
|Formycon Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Formycon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen