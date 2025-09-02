Formycon Aktie News: Formycon gibt am Nachmittag nach

So entwickelt sich Formycon

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Formycon. Zuletzt ging es für die Formycon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 23,35 EUR.

Die Formycon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr um 2,7 Prozent auf 23,35 EUR ab. In der Spitze büßte die Formycon-Aktie bis auf 23,15 EUR ein. Bei 24,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 12.179 Formycon-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.01.2025 auf bis zu 64,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 175,80 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (19,18 EUR). Mit Abgaben von 17,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 41,75 EUR an.

Am 19.05.2016 lud Formycon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2016 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,34 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Formycon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Formycon möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.

2025 dürfte Formycon einen Verlust von -2,111 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

