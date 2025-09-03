Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Formycon. Kaum Ausschläge verzeichnete die Formycon-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 23,20 EUR.

Die Formycon-Aktie zeigte sich um 09:00 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 23,20 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Formycon-Aktie bis auf 23,25 EUR zu. Die Formycon-Aktie sank bis auf 23,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 937 Stück.

Am 10.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 177,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 19,18 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,75 EUR je Formycon-Aktie aus.

Formycon veröffentlichte am 19.05.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Formycon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,34 Mio. EUR im Vergleich zu 6,34 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Formycon veröffentlicht werden. Am 10.11.2026 wird Formycon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Formycon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,111 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

