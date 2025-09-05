DAX23.733 +0,6%ESt505.345 +0,5%Top 10 Crypto15,72 -0,5%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1729 +0,1%Öl66,70 +1,6%Gold3.616 +0,8%
Heute im Fokus
DAX fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- AMD-Aktie mit Kurssturz -- BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron, Gold im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag
Mercedes-Benz-Aktie fester: Neuer Mercedes-Benz GLC - Massive Investitionen in den USA geplant Mercedes-Benz-Aktie fester: Neuer Mercedes-Benz GLC - Massive Investitionen in den USA geplant
Aktienkurs im Fokus

Formycon Aktie News: Formycon gewinnt am Mittag an Fahrt

08.09.25 12:06 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von Formycon gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Formycon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 23,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
23,05 EUR -0,35 EUR -1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr stieg die Formycon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 23,60 EUR. In der Spitze legte die Formycon-Aktie bis auf 23,70 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.994 Formycon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,40 EUR) erklomm das Papier am 10.01.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Formycon-Aktie somit 63,35 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,75 EUR.

Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,34 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Formycon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.

In der Formycon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,111 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Formycon AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
10.07.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
27.06.2025Formycon BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
