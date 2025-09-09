Formycon Aktie News: Formycon verliert am Mittwochvormittag
Die Aktie von Formycon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Formycon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 22,80 EUR ab.
Der Formycon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:00 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 22,80 EUR. Die Formycon-Aktie sank bis auf 22,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 435 Formycon-Aktien umgesetzt.
Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 64,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 64,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 19,18 EUR. Abschläge von 15,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Das durchschnittliche Kursziel der Formycon-Aktie wird bei 41,75 EUR angegeben.
Formycon ließ sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 6,34 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,34 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -2,111 EUR je Aktie aus.
Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang
Formycon-Aktie setzt sich ach Nachrichten zu FYB206 an SDAX-Spitze
Formycon-Aktie zieht kräftig an: Biosimilar-Vermarktung in Nordamerika bringt neue Einnahmequellen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
|10.07.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.06.2025
|Formycon Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
