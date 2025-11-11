DAX23.987 +0,1%Est505.695 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1555 ±-0,0%Öl63,86 -0,3%Gold4.135 +0,5%
Formycon im Fokus

Formycon Aktie News: Formycon zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

11.11.25 09:22 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Formycon. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 21,25 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
21,45 EUR 1,20 EUR 5,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 4,4 Prozent auf 21,25 EUR. Im Tageshoch stieg die Formycon-Aktie bis auf 21,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.839 Formycon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,40 EUR erreichte der Titel am 10.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 67,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 19,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Formycon-Aktie derzeit noch 10,49 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Formycon einen Verlust von -2,622 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

02.10.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
02.10.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
