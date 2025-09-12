Formycon Aktie News: Formycon verzeichnet am Montagmittag Verluste

So entwickelt sich Formycon

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Formycon. Zuletzt fiel die Formycon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 21,95 EUR ab.

Das Papier von Formycon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:41 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 21,95 EUR abwärts. Bei 21,95 EUR markierte die Formycon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 22,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.070 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 10.01.2025 auf bis zu 64,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 193,39 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (19,18 EUR). Mit einem Kursverlust von 12,62 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,34 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Formycon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Formycon im Jahr 2025 -2,111 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

