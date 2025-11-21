Formycon Aktie News: Formycon am Freitagvormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Formycon gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Formycon-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Um 09:00 Uhr ging es für das Formycon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 23,35 EUR. Die Formycon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,35 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 23,10 EUR. Der Tagesumsatz der Formycon-Aktie belief sich zuletzt auf 378 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 10.01.2025 auf bis zu 64,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 175,80 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 19,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,54 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.
Die Zahlen des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 6,34 Mio. EUR, gegenüber 6,34 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Formycon am 23.04.2026 vorlegen.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,780 EUR je Formycon-Aktie.
Analysen zu Formycon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
