Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Freitagvormittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 23,75 EUR.
Um 09:06 Uhr ging es für das Formycon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 23,75 EUR. Im Tageshoch stieg die Formycon-Aktie bis auf 23,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,30 EUR. Der Tagesumsatz der Formycon-Aktie belief sich zuletzt auf 916 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,40 EUR) erklomm das Papier am 10.01.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 171,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Formycon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 19,18 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Formycon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,75 EUR für die Formycon-Aktie aus.
Formycon veröffentlichte am 19.05.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,34 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Formycon möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,140 EUR je Formycon-Aktie belaufen.
Analysen zu Formycon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|Datum
|Rating
|Analyst
