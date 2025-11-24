DAX23.304 +0,9%Est505.551 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.708 +2,0%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1523 +0,1%Öl62,42 -0,1%Gold4.092 +0,7%
Formycon Aktie News: Formycon am Montagnachmittag mit Verlusten

24.11.25 16:10 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Formycon gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Formycon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 22,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
23,20 EUR 0,15 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:49 Uhr ging es für die Formycon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 22,80 EUR. In der Spitze fiel die Formycon-Aktie bis auf 22,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.375 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 182,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (19,02 EUR). Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 16,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,75 EUR für die Formycon-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6,34 Mio. EUR gegenüber 6,34 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 23.04.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Formycon veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Formycon im Jahr 2025 -3,078 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

