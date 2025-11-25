DAX23.239 ±0,0%Est505.534 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -4,9%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1531 ±0,0%Öl62,84 -0,8%Gold4.126 -0,3%
DAX zurückhaltend -- Asiens Börsen fest -- Fluence Energy enttäuscht -- Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Xiaomi, Palantir, Gold, Amazon, Tesla im Fokus
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
Blick auf Aktienkurs

Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag mit positiven Vorzeichen

25.11.25 09:24 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Formycon. Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 22,70 EUR.

Die Formycon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 22,70 EUR. Die Formycon-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,70 EUR an. Mit einem Wert von 22,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 190 Formycon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,40 EUR erreichte der Titel am 10.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 183,70 Prozent. Bei 19,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Formycon im vergangenen Quartal 6,34 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Formycon 6,34 Mio. EUR umsetzen können.

Am 23.04.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Formycon veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,058 EUR je Formycon-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Formycon AG

DatumRatingAnalyst
24.11.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.11.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
