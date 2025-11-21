Formycon Aktie News: Formycon am Freitagmittag mit Verlusten

Blick auf Formycon-Kurs

Die Aktie von Formycon gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Formycon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 23,15 EUR nach.

Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:39 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 23,15 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Formycon-Aktie bis auf 23,00 EUR. Mit einem Wert von 23,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 10.001 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,40 EUR an. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 178,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,02 EUR ab. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 21,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,75 EUR.

Formycon veröffentlichte am 19.05.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6,34 Mio. EUR gegenüber 6,34 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Formycon einen Verlust von -2,780 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

