Formycon im Fokus

Formycon Aktie News: Formycon verzeichnet am Vormittag Verluste

28.08.25 09:25 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon verzeichnet am Vormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Formycon. Zuletzt ging es für die Formycon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 24,05 EUR.

Die Formycon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr um 0,2 Prozent auf 24,05 EUR ab. Die Formycon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,80 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 64 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,40 EUR an. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 167,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 25,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,75 EUR je Formycon-Aktie aus.

Am 19.05.2016 äußerte sich Formycon zu den Kennzahlen des am 31.03.2016 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Formycon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

