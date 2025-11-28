Hugo Boss offenbar vor Wechsel an AR-Spitze
Der Modekonzern Hugo Boss steht offenbar vor einem Wechsel an der Aufsichtsratsspitze. Das Unternehmen veröffentlichte am Freitagabend in einer Pflichtmitteilung eine Stellungnahme von Frasers Group.
Werte in diesem Artikel
Dieser zufolge unterstützt der Investor den Boss-Aufsichtsratschef Stephan Sturm nicht mehr. Herr Sturm habe Frasers Group zuvor darüber informiert, dass er ohne deren Unterstützung nicht als Vorsitzender des Aufsichtsrats von Hugo Boss tätig bleiben möchte. Mit dem Ziel, Herrn Sturm, sofern nötig, abzuberufen und einen neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu ernennen, beabsichtige Frasers Group, Einfluss auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats von HUGO BOSS zu nehmen.
Im nachbörslichen Handel gab es zunächst kaum eine Reaktion auf die Neuigkeiten.
METZINGEN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf HUGO BOSS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HUGO BOSS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere HUGO BOSS News
Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com, TungCheung / Shutterstock.com
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.2025
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10.11.2025
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.2025
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|04.11.2025
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.2025
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.2025
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:21
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.2025
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|06.11.2025
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.04.2023
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|10.03.2023
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.01.2023
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|28.09.2022
|HUGO BOSS Reduce
|Baader Bank
|05.05.2021
|HUGO BOSS Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HUGO BOSS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen