freenet Aktie News: freenet am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von freenet zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Bei der freenet-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 28,56 EUR.

Die freenet-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 28,56 EUR. Bei 28,62 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 28,42 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 79.526 freenet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 23,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2024 bei 24,06 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 15,76 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,32 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 21.05.2025 vor. Das EPS lag bei 0,48 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,40 Prozent auf 604,40 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 638,90 Mio. EUR gelegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,51 EUR je Aktie aus.

