freenet Aktie News: freenet am Freitagvormittag höher
Die Aktie von freenet zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 28,38 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von freenet legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 28,38 EUR. Bei 28,40 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.803 freenet-Aktien den Besitzer.
Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.08.2024 bei 25,28 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,92 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,66 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 608,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,45 EUR je freenet-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur freenet-Aktie
TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 5 Jahren abgeworfen
freenet-Aktie trotzdem im Sinkflug: freenet hält an Prognose fest
TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine freenet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: freenet
Nachrichten zu freenet AG
Analysen zu freenet AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|07.08.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|07.08.2025
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|07.08.2025
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|04.07.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.2025
|freenet Hold
|Warburg Research
|02.06.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|27.05.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.2022
|freenet Sell
|UBS AG
|12.08.2022
|freenet Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für freenet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen