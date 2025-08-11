freenet Aktie News: freenet am Freitagvormittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von freenet zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 28,38 EUR.

Das Papier von freenet legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 28,38 EUR. Bei 28,40 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.803 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.08.2024 bei 25,28 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,92 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,66 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 608,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,45 EUR je freenet-Aktie.

