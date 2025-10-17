freenet Aktie News: freenet am Freitagvormittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von freenet gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 26,72 EUR.

Die freenet-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 26,72 EUR. Die freenet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,68 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,68 EUR. Zuletzt wechselten 4.123 freenet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,57 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,08 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 33,60 EUR.

Am 06.08.2025 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,57 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 608,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte eine freenet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

freenet-Aktie gefragt: Übernahme des Deutschland-Geschäfts von mobilezone vereinbart

Freenet: Wichtige Deals