freenet Aktie News: freenet am Mittag kaum verändert

Die Aktie von freenet zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die freenet-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 26,90 EUR.

Mit einem Kurs von 26,90 EUR zeigte sich die freenet-Aktie im XETRA-Handel um 11:46 Uhr kaum verändert. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,90 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,68 EUR aus. Mit einem Wert von 26,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 44.482 freenet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,63 Prozent hinzugewinnen. Bei 26,00 EUR fiel das Papier am 07.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,35 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,08 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,60 EUR je freenet-Aktie an.

Am 06.08.2025 hat freenet die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent auf 608,70 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

