freenet Aktie News: freenet am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesniveau

16.10.25 16:08 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von freenet. Zum Vortag unverändert notierte die freenet-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 26,78 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
26,74 EUR -0,08 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die freenet-Aktie um 15:51 Uhr im XETRA-Handel bei 26,78 EUR. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 26,96 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 26,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 111.302 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 28,70 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,08 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,60 EUR.

freenet veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent auf 608,70 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,51 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

