Blick auf freenet-Kurs

freenet Aktie News: freenet legt am Mittag zu

16.10.25 12:04 Uhr
freenet Aktie News: freenet legt am Mittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 26,92 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 26,92 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 26,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,88 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 69.558 Aktien.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 39,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 26,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 3,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,08 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 33,60 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 608,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,51 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: freenet

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
10.10.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.2025freenet BuyWarburg Research
01.10.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.2025freenet BuyWarburg Research
30.09.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025freenet BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
02.06.2025freenet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für freenet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
