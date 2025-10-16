freenet Aktie News: freenet legt am Mittag zu
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 26,92 EUR.
Um 11:47 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 26,92 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 26,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,88 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 69.558 Aktien.
Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 39,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 26,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 3,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,08 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 33,60 EUR angegeben.
Am 06.08.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 608,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,51 EUR je Aktie belaufen.
Nachrichten zu freenet AG
Analysen zu freenet AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|01.10.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
