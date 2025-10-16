freenet Aktie News: freenet am Donnerstagvormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 26,90 EUR zu.

Um 09:05 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 26,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 26,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 22.660 Stück.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 39,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,00 EUR am 07.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,08 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,89 Prozent auf 608,70 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2025 2,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

